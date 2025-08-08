お盆を前に大学生が運営するラジオ局が、警察官をゲストに招いてこの時期に気をつけたい犯罪への注意を呼びかけました。 安佐南署 生活安全課 上口 誉仁 巡査長「警察官が警察手帳や逮捕状の画像を送ることは絶対にありません。そのような詐欺はすべて詐欺です」 広島経済大学の学生が運営しているコミュニティＦＭのラジオ番組に出演したのは安佐南署の警察官です。今回は自転車の盗難や特殊詐欺など、お盆の連休前に気を付けた