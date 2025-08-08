小泉農林水産大臣がきょう（8日）、自民党の岸田前総理と会談したことが分かりました。転換したコメ政策の他、石破総理に退陣を求める声が上がる党内情勢についても意見を交わしたものとみられます。小泉農水大臣と岸田前総理はきょう、国会内でおよそ30分間会談しました。小泉氏からは石破総理が表明したコメの増産方針について説明したほか、参院選の敗北を受けて総理に退陣を求める声が上がる自民党内の情勢についても意見を交