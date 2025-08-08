県内を襲った記録的な大雨により、各地で土砂崩れや、住宅の浸水被害が発生しています。姶良市では住宅に土砂が押し寄せ、30代の女性と連絡が取れていません。県本土では、今後も大雨のおそれがあり、土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。未明に発生した線状降水帯で記録的な大雨となった県内。霧島市溝辺では、午前3時までの1時間に観測史上最大となる、107.5ミリの雨が降りました。霧島市牧之原や溝辺では、僅か半日