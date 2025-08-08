大人気ゲーム ポケットモンスターのオフィシャルショップ「ポケモンセンター」が、期間限定で長崎スタジアムシティにオープンしました。 （栗山真乙アナウンサー） 「スタジアムシティの入り口に着くと、ガラス面にポケモンがデザインされています」 8日にスタジアムシティノース2階にオープンした「ポケモンセンター出張所」。 開店前から、約250人が長い列を作り