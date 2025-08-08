日本原子力発電は8日、東海第2原発（茨城県東海村）で2月に中央制御室の制御盤で発生した火災の最終報告を公表した。大容量のヒューズに交換したことで回路が保護されない状態になり、社員の操作ミスで通電状態が続いた結果、抵抗器に異常発熱が生じ、炎と煙が出たと推定した。原電によると、火災は2月4日に発生。制御盤から現場の弁の動作確認中、こぶし大の炎と煙が出たため、消火器で消した。放射性物質の漏えいはないとし