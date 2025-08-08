「７４４」この数字は何を差しているのかみなさん分かりますか？こちらは将来的に消滅する可能性があるとされる「消滅可能性自治体」の数です。 その一つでもある竹原市で人口減少の対策を考えようと企業や高校生らが集まりました。 「若者や女性が私らしくきらっと輝ける竹原の未来づくりに向け、街の未来を変えていくことをここに宣言します」 街の将来を力強く誓った約１００人の市民たち。竹原市では人口減対策を地元企業な