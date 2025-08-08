■第107回全国高等学校野球選手権大会第4日1回戦・横浜 5ー0 敦賀気比（8日、阪神甲子園球場）横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）に勝利し、2回戦進出を決めた。3年ぶりの夏の舞台でまずは1勝を掴んだ横浜。昨秋の明治神宮大会、今春のセンバツ制覇に続き3季連続の日本一へ、そして松坂大輔を擁し春夏連覇を成し遂げた1998年以来27年ぶりの快挙へ向け好発進となった。試合は初回に横浜が先制すると2回には織田翔希（2年）、奥村凌