全国高校総体は８日、岡山総社市スポーツセンター体育館でハンドボール決勝が行われ、女子は昭和学院（千葉）が白梅学園（東京）を３６―３２で破り、２年連続３度目の優勝を果たした。男子は北陸（福井）が法政二（神奈川）に３６―３３で逆転勝ちし、１５年ぶり４度目となる頂点に立った。決勝では３年連続で同じ顔合わせとなったハンドボール女子は、土壇場で底力を発揮した昭和学院が頂点に立った。１１―１９で前半を終え