プロボクシングの亀田和毅が、ファッションショーに参加したオフショットを披露。２人の息子と記念撮影した写真や、亀田三兄弟の集合ショットを投稿した。和毅は６日に大阪市の京セラドームで開催された関西コレクションに参戦。興毅、大毅の２人の兄とシークレットでランウェイに登場し、和毅は長男でモデルの望有（のあ）くん（５）を抱っこして参加した。インスタグラムのストーリーズに「関西コレクション」と記して写真