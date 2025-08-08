弁護士の紀藤正樹氏が８日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場している広陵（広島）で発覚した部員間の暴力事案について言及した。広陵によると、１月下旬に寮で禁止されていた行為をした当時１年生に対し、２年生の部員４人がそれぞれ個別に胸や頬を叩いたり胸ぐらをつかんだりするなど暴力を伴う不適切な行為をしたという。紀藤氏はこの件を受けて被害生徒がすでに転校している