◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人・門脇誠内野手が「８番・二塁」で２試合ぶりに先発出場。ＤｅＮＡ先発ジャクソンからいきなり２打数２安打をマークし、阿部監督の起用に応えた。まずは初回２死一、二塁。内角へのナックルカーブを左前にはじき返した。相手の本塁好返球もあって適時打とはならなかったが、第１打席から結果を出した。３―１で迎えた４回は、１死一塁から低めチェンジアップを華麗に