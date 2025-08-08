8日午後7時29分ごろ、福島県、茨城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、福島県の天栄村、茨城県の日立市と笠間市です。【各地の震度詳細】■震度1□福島県天栄村□茨城県日立市笠間市気象庁の発表