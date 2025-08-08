◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）敦賀気比（福井）が横浜（神奈川）に完封負けを喫し、１回戦敗退となった。初回から２点を失うと、２回にも、２死走者なしから２本の長打などで２失点した。４回には雨が強まる中、２つの四球を出したところで試合中断。１時間７分後に無死一、二塁から試合が再開されると、直後に適時打を許し計５失点。４投手でつないだが、横浜打