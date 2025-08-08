クリの産地として有名な山江村で「やまえ栗」を使ったどら焼きの販売が始まりました。 やまえ栗は豊かな香りと強い甘みで長年親しまれていることが評価され去年、農林水産省から特定地域産物の「GI認定」を受けました。どら焼きの生地は長崎県の老舗カステラ職人が作りしっとり、ふわふわながらほどよく弾力もあり栗あんとの相性が良いということです。■山江村・内山慶治村長「今後は人吉球磨を代表するようなお土産として販売