１回横浜１死一、三塁。奥村頼が中犠飛を放ち２点目を挙げる＝甲子園高校野球の第１０７回全国選手権大会は８日、兵庫県西宮市の甲子園球場で１回戦が行われ、神奈川代表の横浜（３年ぶり２１度目）は福井代表の敦賀気比（３年ぶり１２度目）を５−０で下し、初戦を突破した。横浜は初回、奥村頼人（３年）の犠飛などで２点を先制。二回には織田翔希（２年）の適時三塁打、奥村凌大（３年）の適時二塁打で２点を追加して、試合