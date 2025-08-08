血液検査で がんを早期発見する。そんな新たな診断法の確立を目指して熊本大学がクラウドファンディングを始めました。 【写真を見る】“血液検査でがん早期発見へ” 熊本大学が開発費をクラファンで募集「胃がん食道がん以外にも可能性広がる」 熊本大学 大学院先端科学研究部 中島雄太准教授「がんは早期に発見し、早期に治療すれば治る病気と言われています」 がんは日本人の2人に1人がかかり、そのうち3人に1人が命を落とし