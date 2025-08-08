『カリスマ』が、9月10日に発売する3rdアルバム 『カリスマガンボ』に収録される最後の新曲「超カリスマ凡踊り」のミュージックビデオが公開された。◆「超カリスマ凡踊り」MV本楽曲は、カリスマの第1弾楽曲「めちゃめちゃカリスマ」や、2ndアルバム表題曲「カリスマジャンボリー」も手掛けるCHI-MEYが制作を担当しており、ジャパニーズカルチャーである「盆踊り」をカリスマ流に表現したお祭りナンバーとなっている。冒頭やサビ部