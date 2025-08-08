森山直太朗が、2枚のニューアルバム『弓弦葉』(読み:ゆづるは)と『Yeeeehaaaaw』(読み:イーハー)を 10月17日(金)に同時発売することが発表された。森山によるアルバムリリースは20周年アルバム『素晴らしい世界』以来3年ぶり。また2枚同時リリースは初の試みとなる。ニューアルバム2枚はそれぞれ異なるコンセプトを持ったアルバムで、『弓弦葉』は“自身の内側に長年こびり着いていた澱のようなものを丁寧に剥がしながら、心のやわ