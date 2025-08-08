大雨により多くの人の体や生命に危険がおよんでいるおそれがあるとして、鹿児島県は7日から霧島市に災害救助法を適用していましたが、新たに薩摩川内市、曽於市、姶良市にも適用すると発表しました。 法律の適用は7日から当面の間とし、避難所の開設や福祉サービスの提供、住宅の応急修理など、災害対応でかかった費用を国と県で負担します。 ・ ・ ・