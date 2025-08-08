８日のカンテレ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」では、午後に自民党の両院議員総会が行われたことを伝えた。続投姿勢を崩さない石破茂首相に関して、ジャーナリスト青山和弘氏は、石破首相自ら辞任を切り出すことに「期待している議員は結構いるんです」と指摘。石破首相が退陣報道などで頑なになっているのではとの指摘には「それは間違いないです。誰が自分を引きずり下ろそうとしているのか、自分は言ってもいない退陣論が新