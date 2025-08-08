AKB48の公式ブログが8日に更新され、成田香姫奈（21）が体調不良のため、活動を休止し、休養することを発表した。同ブログでは「AKB48メンバーの活動に関するご報告」と題し、「AKB48メンバー成田香姫奈ですが、体調不良のため、本日8月8日（金）よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と成田の活動休止、休養を発表した。成田からのコメントも掲載。「いつも応援してくださる皆様へ」とし