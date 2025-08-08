◇セ・リーグ巨人―DeNA（2025年8月8日横浜）巨人の佐々木俊輔外野手（25）が8日のDeNA戦（横浜）で貴重な追加点となる2点適時三塁打を放った。「2番・中堅」に入って先発出場。3―1で迎えた4回、丸の犠飛で1点追加して4―1とし、なおも2死一、二塁という場面で入った第3打席だ。相手先発右腕・ジャクソンが1ストライクから投じた2球目、153キロの内角直球を叩くと、打球は右翼フェンスを直撃。二走・門脇に続いて一走