ウクライナ政府の公式サイトである「ユナイデット24」は、ロシア軍がSu-57の運用を拡大する恐れがあると発信しました。これまでの限定使用とは明らかに違う動き？ウクライナ政府の公式サイトである「ユナイデット24」は、ロシア軍がSu-57の運用を拡大する恐れがあると発信しました。ロシア空軍のSu-57（画像：ロシア国防省）この情報は、ウクライナ空軍関係者も関与するオープンソース・インテリジェンス・アカウント「ソニャ