京都府警本部8日午後0時20分ごろ、京都府京丹後市の海水浴場で「少年が沖合に流されている」と、119番があった。京丹後署によると、府内のサッカーチームに所属する男子中学生（14）と、助けに向かった男性コーチ（53）が溺れたとみられ、付近のサーファーに救助されたが、男性は死亡、中学生は意識不明の重体という。男子中学生は当時、チームメートと計3人で海水浴をしていた。流されたスリッパを取りに行こうとしたところ、