富山県は8日、7日午前に同県黒部市の自宅屋根の雨漏りを修繕中、屋根から転落し意識不明の重体となっていた男性（81）が、死亡したと発表した。県警によると、男性は頭部を骨折。1人で作業しており、足を滑らせたとみられる。市内には当時、大雨警報が出ていた。他にも県内では7日、高岡市で冠水したアンダーパスで車が水没し、女性（81）が重症となるなどの被害が出ていた。