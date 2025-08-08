石川県穴水町は8日、能登半島地震で自宅を失った被災者が入居する災害公営住宅の建設に向け、住宅メーカーと契約した。18日に造成工事が始まり、来年9月下旬に完成する予定。同10月から入居を見込む。町によると、穴水町上野の田んぼだった土地に、鉄骨造3階建ての住戸棟2棟（3DK、2DKなど計50戸）と、集会所を建設する。契約金額は約21億9千万円。県によると、七尾市の小丸山地区で来月下旬にも建設に着手する見通し。羽咋