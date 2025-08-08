「全国高校野球選手権・１回戦、横浜５−０敦賀気比」（８日、甲子園球場）春の王者の挑んだ敦賀気比だったが、完封負けに終わり、２０２２年以来３年ぶりの夏白星はならなかった。東監督が奇襲に出た。強力横浜打線封じに、エースナンバーを背負う鶴田ではなく、背番号６で正遊撃手の主将・岡部が先発を務めたが、初回に２点を失うと、二回も４本の長短打を浴びて降板した。２回途中５安打４失点だった。打線は横浜先発の