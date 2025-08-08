横浜市教育委員会は８日、市立中学校の校長の男（６５）が性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで横浜地検に書類送検されたと発表した。書類送検は７日付。市教委の発表などによると、校長は６月１３日午後２時頃、京急線の電車内で、成人女性２人のスカート内をスマートフォンで動画撮影した疑いが持たれている。目撃した乗客らが校長を取り押さえ、戸部署が任意で調べていた。同署は女性１人に対する容疑で書類送検し、起訴