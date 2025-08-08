国会議事堂旧優生保護法（1948〜96年）下での障害者に対する強制不妊手術や人工妊娠中絶を巡り、国会が遅くとも10月に原因究明や差別解消に向けた検証を始める見通しになったことが8日、関係者への取材で分かった。旧法が約半世紀にわたって存続したことや、差別に当たる条文が削除された際に謝罪や補償がなかった理由などを調べる。検証期間は約3年間の見込みで、本年度の予算は約5千万円。被害者の高齢化が進む中、実態にど