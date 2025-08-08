「中日−広島」（８日、バンテリンドーム）プロ初スタメンとなった広島・前川誠太内野手（２２）が、バットで起用に応えてみせた。二回１死二、三塁で先制の２点適時二塁打。マラーの１４９キロ直球をジャストミートすると、打球は左中間をきれいに破った。塁上でガッツポーズを繰り出した本人は「チャンスだったので、走者をかえそうと思って打席に入りました。必死に食らい付いていった結果、走者をかえせて良かったです」