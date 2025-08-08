夏から秋まで長く使えるアイテムとしてぜひ押さえておきたいアイテムが、GUの人気ボトム「ドレープキュロッツ」。滑らかで落ち感のある素材感は、暑い時期でも涼しげに着こなせるのに加え、秋にはきちんと感のある大人コーデにもマッチします。そこで今回は、そんな「ドレープキュロッツ」を使った今っぽコーデをチェックしてみましょう。🌼大人の夏〜秋コーデに最適。GU「シアーベロアT」は今から着られる即買いアイテムき