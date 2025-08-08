「一緒にいて楽しいし、大好き！」そんな気持ちが男友達に芽生えたとき、それが“友情”なのか“恋愛感情”なのか、自分でもわからなくなることがありませんか？そこで今回は、男友達への気持ちが“本当に恋”かどうかを見極めるポイントを紹介します。「ドキドキ」はある？“身体の反応”をチェック友達として仲が良いだけなのか、恋愛対象として好きなのかを判断するには、“身体が自然に反応するか”が大切なヒント。彼と手をつ