特殊詐欺の被害を防ぐため、新潟県警は7日、県内の銀行2行と協定を結びました。不正口座に関する情報が最短で翌日に共有されます。県警が2024年に認知したネットや電話などを通じ現金をだまし取る詐欺の被害額は23億円にのぼります。被害を食い止めるため、県警は7日、第四北越銀行、大光銀行と連携を強化する協定を結びました。協定により、不正利用されている口座の情報が警察から銀行に最短翌日で共有されます。この方式は埼玉