俳優の深田恭子さん（42）が、2025年8月5日にインスタグラムを更新。サーフィンを楽しむ動画を公開した。5年ぶり写真集「テニスにも初挑戦しました！」深田さんは8月5日のインスタグラムで、「5年ぶり22冊目となる写真集の撮影をハワイで行いました」と投稿した。写真集では「大好きなサーフィンや、(いつも久しぶりにするから今回は上手に出来なかった)テニスにも初挑戦しました！！」といい、「テニスはこれから教室に通う予定」