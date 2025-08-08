フィギュア世界選手権2連覇中…マリニンの始球式が独特すぎるドジャースの試合前、華麗な“演技”と投球でスタンドを沸かせた20歳のフィギュアスケート世界王者にファンの賛辞が集まっている。6日（日本時間7日）にドジャースタジアムで行われたカージナルス戦で始球式のマウンドに立ったのは、フィギュアスケートの男子シングルで世界選手権を2連覇中のイリア・マリニン（米国）だ。青いヘアバンドをつけ、ドジャースの背番