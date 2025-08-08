古い街並みが残る埼玉県川越市。本格的な中国料理を味わえるお店として地元の人たちに愛されているのが川越プリンスホテルにある「中国料理 古稀殿（こきでん）」です。こだわりの味付けはもちろんのこと、プリっとした海老や味に奥行きのある肉料理、そして歯応えがよく味わい深い数々の野菜など。多彩な味を満喫できるコース料理を紹介します。｜本格的な中国料理を味わえる名店今回は2025年8月31日（日）まで行われている