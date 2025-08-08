萩市の萩市民病院と民間の都志見病院を統合し、中核病院をつくる計画が進んでいないなどとして県議会議員などがきょう（８日）田中市長に対し、公開質問状を提出しました。きょうは岡生子県議会議員が田中市長あての公開質問状を、柴田一郎副市長に手渡しました。萩市では市内2つの病院を統合し、中核病院をつくる計画を進めています。田中市長は、統合時期を2024年4月を目標とする工程表を示していましたが萩市と、都志見病院とは