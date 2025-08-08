天皇陛下は、大阪・関西万博のために来日したペルーの大統領と面会されました。8日午後4時すぎ、陛下はお住まいの御所でペルーのボルアルテ大統領を出迎え、「お会いできて光栄です」とスペイン語であいさつを交わされました。陛下は、長年スペイン語の勉強を続けていて、写真撮影や見送りの際などは通訳を介さず、スペイン語で歓談されました。宮内庁によりますと、陛下は2023年に国交樹立150周年を迎えた両国の長い交流に触れ、