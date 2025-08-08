【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■サビではファンが手をあげ左右に揺れる光景が！ jo0jが7月12日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催し、即完売となった『special oneman live「onajimi』から「条司」のライブ映像が公開された。 「条司」の演奏が始まると観客は自然と手拍子をはじめ、サビではみんなで手をあげ左右に揺れる光景が広がるなど、会場はピースフルなムードに包まれた。即完売となった本公演