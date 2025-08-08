山口大学発のスタートアップ企業が新たな再生可能エネルギーの実用化を目指すことになり、会見を開きました。ことし4月に設立されたのは（株）Blue Water Energyで山口大学で長年研究されてきた海水と淡水の塩分濃度の差を利用する発電装置の実用化を目指します。山口大学の比嘉充教授がおよそ25年研究しているもので水に含まれるプラスとマイナスイオンをイオン交換膜に通して電気を発生させる仕組みです。天候や時間