◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（８日・横浜）巨人が４回に３点を追加した。先頭の中山礼都内野手が死球で出塁。１死から門脇誠内野手が右翼線二塁打を放ち１死一、三塁とし、山崎伊織投手の三塁線へのバントは三塁走者が本塁を突けなかったが、三塁・宮粼敏郎内野手の失策を誘い１死満塁。この場面で丸佳浩外野手は右犠飛を放ち、４点目を挙げた。さらに、２死一、二塁から佐々木俊輔外野手が右中間を破る２