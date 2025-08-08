8日午後1時過ぎ、東京・板橋区内でゲリラ雷雨が発生。東武鉄道・上板橋駅前も激しい雨に見舞われました。映像では、強い風の影響で雨は横殴りの状態です。撮影者によりますと「10分ほど前まで晴れ間も見えていたが急に薄暗くなると雷が鳴り始め、あっという間に土砂降りになった」ということです。隣の東京・北区で撮影された映像では、午後1時半ごろにもかかわらず、辺りは薄暗く、店ののれんが激しく揺れているのが分かります。