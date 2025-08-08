7日朝ごろ、妙高市の県道で観光バスと普通貨物車がすれ違いざまに接触する事故がありました。普通貨物車を運転していた40代男性が手にケガをしています。 警察によりますと、事故があったのは妙高市杉野沢の県道39号です。7日午前8時ごろ、観光バスと普通貨物車がすれ違いざまに接触し、双方の車の右側のバンパーが壊れました。この事故で、普通貨物車の40代男性が右手を打撲しました。観光バスには登山関連の団体客と運