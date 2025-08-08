£±£¹£¹£¸Ç¯¡¢£¹£¹Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°Ï¢ÇÆ¤Ê¤É¡¢£Ç£±¥ì¡¼¥¹¤ò£´¾¡¤·¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¡ÊÉã¥·¥ë¥ô¥¡¡¼¥Û¡¼¥¯¡Ë¤¬¡¢£¸·î£¸Æü¤Ë»à¤ó¤À¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬Æ±Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡££³£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤Ï£±£¹£¹£·Ç¯¤Î£¹·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£´Ï¢¾¡¤ÇÄ«ÆüÇÕ£³ºÐ£Ó¡Ê¸½ºß¤ÎÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ£Ç£±½éÀ©ÇÆ¡£Íâ£¹£¸Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ç½ÐÁö¤Ï½©£³Àï¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í­ÇÏµ­Ç°¤Ç¸«»ö¤ËÉü³è¤·¤¿¡££¹£¹Ç¯¤ÎÊõÄÍµ­Ç°¤ò²÷¾¡¤·¡¢