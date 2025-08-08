◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）横浜（神奈川）が５―０の完封勝ちで敦賀気比（福井）に勝利し、２回戦進出を決めた。初回に無死二、三塁の好機を作ると、一ゴロと中堅への犠飛で２点を先制。２回にも、２死一塁から、９番・織田翔希投手（２年）の右中間への適時三塁打、続く１番・奥村凌大二塁手（３年）にも左中間への適時二塁打が出て２点を追加した。４回の攻