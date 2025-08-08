キングジムは、紙に書くような滑らかな書き心地の電子メモパッド「Boogie Board（ブギーボード）」の新モデルとして、機能とデザイン性を高めた約8.5インチサイズの「BB-20」と、胸ポケットにぴったり収まる、本体一体型のカバー付きの「BB-21」を2025年9月26日（金）より発売します。実売価格はいずれも5500円（税込）。 本体一体型のカバー付きの「BB-21」 記事のポイント 気軽に書いてサッと消せるブギーボードに新モ