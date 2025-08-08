昔のお金や世界の珍しい切手などが集まった展覧会が熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 隕石の粉を使ったオーストリアの切手や日本最古となる、飛鳥・奈良時代の硬貨など世界の貴重な品々が展示されているほか、1億円の重さを体験するコーナーなどがあり、子どもたちが参加しました。 ■体験した子ども「昔の1円とかお金がこんな形だったと知れてよかった」この展覧会は8月14日まで開かれます。