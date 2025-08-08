本州付近に前線が停滞するため、9日(土)から11日(月)の3連休は、西日本と東日本の山岳では雨や風が強まるところが多いでしょう。とくに10日から11日にかけては中部山岳で大雨となる可能性があるため最新の情報を確認してください。北日本は上空の寒気の影響で天気の変わりやすい状態が続く見通しです。衛星画像前線の近くでは風も強まりやすいまずは雲の様子を見てみましょう。本州付近には前線が停滞しています。太平洋にある高