◇卓球・WTTチャンピオンズ横浜第2日（2025年8月8日横浜BUNTAI ）女子シングルス1回戦が行われ、世界6位の張本美和(木下グループ)は同17位で2024年パリ五輪の混合ダブルス、女子団体の銅メダリスト、シン・ユビン(韓国）と対戦。フルゲームの死闘を制し、2回戦進出を決めた。2回戦では世界ランク13位の早田ひな(日本生命)と対戦する。韓国の実力者と対戦した張本は第1ゲームを先取したものの、デュースにもつれ込んだ第2ゲ