◇第107回全国高校野球選手権第4日1回戦敦賀気比0-5横浜（2025年8月8日甲子園）敦賀気比は横浜に完敗し、夏の甲子園では18年以来、4大会ぶりの初戦敗退となった。先発の岡部飛雄馬（3年）が2回保たず、4失点で降板。打線も横浜の右腕・織田翔希（2年）を攻略できなかった。